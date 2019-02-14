Огонь из минометов, пулеметов и БМП: штаб сообщил о ситуации в зоне ООС

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, сообщает пресс-цент штаба операции Объединенных сил.
"13 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в Фейсбук в четверг утром.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли позиции ООС: дважды - из минометов калибра 120-мм, и третий обстрел - с применением станковой противотанкового гранатомета - в районе Водяного; из минометов калибра 120-мм - вблизи Лебединского; дважды - из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Павлополя; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" НВФ трижды обстреляли украинских военных: из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского; из крупнокалиберных пулеметов - позиции ООС вблизи Новолуганского; из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета - в районе Травневого.
"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", – отмечено в сообщении.
По данным украинской разведки, 13 февраля двое боевиков уничтожено и двое ранены.
"С начала текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в штабе ООС.