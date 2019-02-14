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Огонь из минометов, пулеметов и БМП: штаб сообщил о ситуации в зоне ООС

Огонь из минометов, пулеметов и БМП: штаб сообщил о ситуации в зоне ООС
08:14 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий получил ранения.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, сообщает пресс-цент штаба операции Объединенных сил.

"13 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в Фейсбук в четверг утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли позиции ООС: дважды - из минометов калибра 120-мм, и третий обстрел - с применением станковой противотанкового гранатомета - в районе Водяного; из минометов калибра 120-мм - вблизи Лебединского; дважды - из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Павлополя; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" НВФ трижды обстреляли украинских военных: из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского; из крупнокалиберных пулеметов - позиции ООС вблизи Новолуганского; из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета - в районе Травневого.

День в ООС: Оккупанты продолжают применять запрещенное оружие, один боец ВСУ ранен

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", – отмечено в сообщении.

По данным украинской разведки, 13 февраля двое боевиков уничтожено и двое ранены.

"С начала текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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