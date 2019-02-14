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В центре Киева избили футбольных фанатов из Германии

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В центре Киева избили футбольных фанатов из Германии
08:20 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины: На немецких фанатов ФК "Айнтрахт" в Киеве напали неизвестные, пострадало 5 человек.

В среду вечером, 13 февраля, на Крещатике в Киеве произошла драка между неизвестными с символикой ФК "Динамо" Киев и фанатами ФК "Айнтрахт" из Франкфурта (Германия), пострадало пять человек, сообщило издание "Информатор".

"На Крещатике произошла массовая драка. Неизвестные напали на фанатов футбольного клуба "Айнтрахт" из Франкфурта, которые отдыхали в заведении "Портер Паб". В результате потасовки пострадали около 5 человек. Драка произошла в среду 13 февраля, около 22:30", – сказано в сообщении на сайте издания в четверг утром.

Большинство гостей покинуло паб и побежало на помощь своим соотечественникам. В результате драки пострадали минимум 5 человек, на место выехали две кареты скорой помощи. От госпитализации потерпевшие отказались.

14 февраля, в рамках Лиги Европы УЕФА в Харькове встретятся "Шахтер" Донецк и немецкий "Айнтрахт".

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Киев, Фанаты, Шахтер, Футбол, ФК Айнтрахт.
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