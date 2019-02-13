"Стадо бизонов": Фонсека охарактеризовал атакующую линию Айнтрахта

Новости спорта: Накануне первого матча Шахтера против Айнтрахта в рамках 1/16 финала Лиги Европы Паулу Фонсека провел пресс-конференцию.

"Подготовка ко второй части сезона прошла нормально, у нас не было никаких изменений в плане игры, все наши принципы давно известно, футболисты отлично готовы, все знают, как команда играет. Надеюсь мы смогли подготовить команду к поединкам с Айнтрахтом", — начал пресс-конференцию Фонсека.

"В Бундеслиге также была небольшая пауза, не такая большая, как у нас, а потому Айнтрахт завтра сыграет с опытом игры в официальных матчах в этом году. Для нас это далеко не идеальна ситуация, конечно, сложно начинать год с матчей Лиги Европы".

Ранее португальский тренер, еще возглавляя Порту, играл против Айнтрахта в Лиге Европы и первый матч дома завершился вничью, но в ответном поединке команда Фонсека сумела добыть нужный ей результат.

"Я отлично помню те матчи против Айнтрахта, но если вы хотите узнать, буду ли я доволен ничьей в завтрашнем матче, то мой ответ – нет. Мы всегда играем на победу, и завтра будем играть только на победу".

Ади Хюттер – главный тренер Айнтрахта, ранее выбивал Шахтер из Лиги Европы, возглавляя Янг Бойз.

"Для нас самое главное – одержать победу в этом матче, но моя мотивация не строится на мести Ади Хюттеру за то поражение от Янг Бойза".

Зимой Шахтер потерял основного защитника Ярослава Ракицкого, который ушел в Зенит.

"Ракицкий был важным элементом в нашей команде. Сможет ли его заменить кто-то в плане начала атак? У нас много футболистов, и я уверен, что мы сможем решить эту проблему. К примеру, завтра на его позиции сыграет Давид Хочолава и я надеюсь, у него все получиться".

Главным оружием Айнтрахта является атакующая троица Ребич – Йович – Алле. Фонсека охарактеризовал игру этих футболистов.

"Эти нападающие, я считаю, заслужили прозвище "стадо бизонов". Они забили 40 мячей в 29 матчах, это много стоит. Но как тренер, я оцениваю команду не только по линии атаки, а всю полностью. Они играют очень хорошо, чего только стоит групповой этап Лиги Европы, где Айнтрах одержал победы во всех шести матчах".

Журналисты подметили, что Майкон в матчах на сборах в Турции чаще играл с номинальным резервом, тогда как с основой выходил Алан Патрик.

"Майкон совершенно точно не проиграл конкуренцию Патрику, они оба игроки высочайшего уровня. Я просто меняю состав, провожу ротацию, подстраиваюсь под соперника, здесь не стоит вопрос – кто лучше, а кто хуже".

Перед перерывом Паулу Фонсека сообщал, что Шахтеру нужно усиление на позициях левого вингера и правого защитника. Если в атаку был куплен Соломон, то позиция справа в защите не была усилена новым приобретением.

"Да, я говорил такое, и продолжаю думать также. Мы не смогли подписать того футболиста, которого хотели, и сейчас играем с теми, кто есть. Мы пытаемся адаптировать на эту позицию Сергея Болбата и его адаптация, я считаю, проходит весьма неплохо".

Под конец Фонсека рассказал, сыграют ли в матче против Айнтрахта новички клуба и в каком состоянии находится Фернандо.

"Бондаренко не сможет нам помочь из-за травмы. Фернандо, к сожалению, получил травму в конце осенней части сезона. Он тогда набрал хорошую форму, сейчас он уже тренируется в общей группе, но сейчас он не сможет играть, показывая свой лучший футбол. Все те игроки, которые попали в заявку на турнир, попали туда, потому что мы на них рассчитываем".

"Малышев – отличнейший профессионал, он очень долго не играл. То, как он работает, превзошло все мои ожидания, он очень старается. Я хотел бы его поблагодарить за его работу, я очень счастлив, когда вижу такую работу игрока. Думаю, что если он продолжит так упорно работать, он сможет быстро вернуться к тому Максу, которым он был".

Напоследок Фонсека пригласил зрителей на стадион.

"Я знаю, что игра завтра будет очень поздно, и закончится в полночь, знаю, что будет очень холодно, но все же приглашаю всех фанатов на матч, поддержите нас".

Матч Шахтер — Айнтрах состоится завтра, 14 февраля, на ОСК Металлист. Начало матча в 22:00.