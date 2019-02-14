В Украине из-за непогоды остаются без света десятки населенных пунктов

Новости Украины: В четырех областях Украины обесточенными остаются 84 населенных пункта.

В результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП из-за осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) обесточенными остаются 84 населенных пункта в 4 областях, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"14 февраля из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях, а именно: Черкасская - 10 н.п., Киевская - 3 н.п., Черниговская - 36 н.п., Сумская - 35 н.п.", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Вместе с тем отмечается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

"Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора задействованы 1 тыс. 60 чел. и 314 ед. техники", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Украине в ближайшие сутки, 14 февраля, ожидается не очень холодная погода с небольшими осадками в западных, северных, и большинстве центральных областей.

В ближайшие сутки прохладный воздух охватит большую часть территории страны (кроме запада), хотя температурный фон останется выше климатической нормы для этого периода. Осадки ожидаются в большинстве областей, за исключением востока и юго-востока.

В западных, северных, большинстве центральных регионах и Одесской области прогнозируется небольшой снег, местами с дождем; в Карпатах ночью умеренный снег; на остальной территории – без существенных осадков. На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, в Карпатском регионе ожидаются порывы 15-20 м/с.