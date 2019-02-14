В Киеве мужчина выбросился из окна девятого этажа

Новости Украины: В Киеве в среду, 13 февраля, мужчина выпал из окна девятого этажа жилого дома на улице Старонаводницкой.

Накануне, 13 февраля, в столице из окна 9 этажа жилого дома по улице Старонаводницкой выпал человек. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщила пресс-офицер Печерского районного управления полиции Оксана Тищенко.

В полиции предполагают, что это было самоубийство.

"Вчера около вечера по улице Старонаводницкой нашли тело мужчины 1976 года рождения. Полиция установила, что мужчина выпал из окна 9 этажа. По предварительной информации он совершил самоубийство, однако так ли это, выяснит экспертиза", - отметила Тищенко.

Сейчас тело отправили на медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

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