Можно снимать блокбастер: в Ровно задержали лидера преступной банды

Новости Украины: В Ровенской области полиция задержала преступную группировку "Федора", которая с 2011 года занималась вымогательством денег и нанесением телесных повреждений.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook рассказал, что в Ровно сотрудникам полиции удалось задержать лидера преступной группировки.

Именно преступная группировка "Федора" в период с 2011 года и по настоящее время на территории Ровенской области занималось вымогательством денег путем угроз физической расправой, нанесением телесных повреждений, повреждением имущества путем его поджога, запугиванием граждан, в частности частных предпринимателей, с единственной целью - собственное обогащение.

По словам Аброськина, о преступных действиях банды "Федора" можно снимать голливудский блокбастер. Сообщается, что в 2008 году итальянец открыл ресторанный бизнес в Украине. Участники данной банды поджигали ему авто, дважды били так, что мужчина едва выжил. В последствии, произошел поджог кафе, вымогатели заставили итальянца уехать из Украины и оставить им все свое имущество. За это время пострадавший прошел суды, потерял жену, ради которой приехал из Италии - она умерла.

Известно, что посредник и главарь преступной группировки были задержаны во время вымогательства 100 тысяч долларов.

Напомним, 7 февраля полиция задержала экс-бойца спецроты милиции "Торнадо", которого имелось удостоверение сотрудника Европола. Сообщается, что его подозревают в организации убийства активиста Виталия Олешко под позывным "Сармат", которое произошло в Бердянске, Запорожской области 31 июля 2018 года. Подозреваемым оказался житель Днепра, бывший боец "Торнадо", который пять месяцев скрывался от следствия. Его задержали накануне ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове.