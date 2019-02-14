НАБУ провело обыски у энергорегулятора

Новости Украины: Детективы НАБУ 14 февраля провели обыски в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

"Сегодня проводился обыск. Комиссия выполняет все законные требования следователей. Комиссия и раньше предоставляла все документы и все комментарии по делу, по которому ведется расследование. Рассчитываем на объективность и беспристрастность", – отмечено в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что Нацкомиссия работает в штатном режиме.

"Комиссия последовательна и открыта в своей деятельности и продолжает в рамках законодательства сотрудничать с правоохранительными органами, в частности с НАБУ", - заявили в НКРЭКУ.