"Куда принести бензин?": Мосийчук пожаловался на сотрудника НАБУ

Новости Украины: Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пожаловался на слова сотрудника нАБУ, который спросил у него куда принести бензин для его самосожжения.

Народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук пожаловался на якобы сотрудника НАБУ, который начал спрашивать у него, куда принести бензин для самосожжения.

Ранее Мосийчук пообещал поджечь себя в Верховной Раде, чтобы доказать главе правления "Центр Противодействия Коррупции" Виталию Шабунину, что "оппоблоковец" Александр Долженков не причастен к написанию постановления против Ульяны Супрун.

Позже у себя в Facebook Мосийчук заявил, что не планирует устраивать самоподжог - вместо этого он пригрозил "выжигать напалмом как тараканов" своих оппонентов.

Он также сообщил, что прибыл на допрос в НАБУ, но отказался давать какие-либо показания, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины до окончания избирательной президентской компании. Он также посоветовал поступать так и другим политикам, которых будут немотивированно вызывать на допросы.

Мосийчук также поделился, что был неприятно поражен комментарием якобы одного из сотрудников, который при виде его спросил куда приносить бензин для самосожжения. В последствии, выяснилось, что это действительно был сотрудник НАБУ Евгений Шевченко, который рассказал об этом на своей странице в Facebook.

Кроме того, по его словам когда он приехал в офис, помощники зафиксировали некоего "тихаря" (на фото), который снимал подъезд и вход в офис Олега Ляшко и его.

Напомним, Кабинет министров принял распоряжение, позволяющее Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин. Отмечается, что это распоряжение является консолидированным решением правительства. "Распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинца, продолжить процесс строительства детской больницы "ОХМАТДЕТ" и закупки оборудования и другие решения, требующие немедленного утверждения. Эти документы будут подписаны в ближайшее время.