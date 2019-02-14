Авто перевернулись на крышу: в Харьковской области произошло смертельное ДТП

Новости Украины: Под Харьковом произошла смертельная авария: погибла женщина и еще пятеро пострадали.

В Харьковской области на Ростовской трассе утром произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате погибла женщина.

Недалеко от поселка Рогань перевернулись сразу четыре автомобиля. в результате ДТП погибла женщина и еще пять человек госпитализированы с травмами. В полиции уточнили, что все пострадавшие в возрасте от 30 до 50 лет. Медики оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"Водитель автомобиля "Kia Rio" не справился с управлением и допустил наезд на женщину-пешехода, после чего столкнулся с автомобилем "Volkswagen Transporter", который развернуло на дороге. 54-летняя потерпевшая от полученных травм скончалась на месте", - рассказали в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Водители еще двух автомобилей, "ВАЗ" и "Fiat", не справились с управлением, из-за чего одна машина перевернулась на крышу, а другая слетела в кювет. Сейчас полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

Напомним, в Донецкой области возле КПВВ "Марьинка" произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек.

На трассе Одесса-Овидиополь столкнулись маршрутное такси, грузовой и легковой автомобили, в результате ДТП погибли два человека, еще четверо травмированы.