Услугой "Брак за сутки" в 2018 году воспользовалось более 5 тыс. киевлян

Новости Украины: Киевские пары в 2018 году около 5 тысяч раз воспользовались услугой "Брак за сутки".

Услугой "Брак за сутки" в 2018 году в Киеве воспользовалось более 5 тыс. супружеских пар, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации. В пресс-службе ведомства отметили, что сервис "Брак за сутки" дает возможность людям "оформить отношения быстро, без бюрократических проволочек".

"Сегодня мы видим большой поток людей, но специалисты, которые приобщаются к этому процессу, делают все возможное, чтобы юридическое оформление брака было более удобным и комфортным. Надеюсь, что количество желающих зарегистрировать "Брак в сутки" в столице будет в геометрической прогрессии увеличиваться", - сказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Как отмечается, "Брак за сутки" - сервис Министерства юстиции, который призван сделать бракосочетания максимально удобным и комфортным. Проект предусматривает отход от старых бюрократических советских норм, и заставляют украинцев, подав заявление, ждать минимум 30 дней. Услуга "Брак за сутки" введена 29 июля 2016 года.