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В Днепропетровской области задержаны 6 человек, за создание блокпоста (Фото)

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В Днепропетровской области задержаны 6 человек, за создание блокпоста (Фото)
05:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Полиция Днепропетровщины задержали шесть человек, за создание незаконного блокпоста.

В Днепропетровской области правоохранители задержали шесть человек по подозрению в создании незаконного блокпоста на трассе Знаменка-Луганск-Изварино неподалеку г.Новомосковск, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Мужчины пытались установить блокпост на трассе Знаменка-Луганск-Изварино близ г.Новомосковск. Во время задержания у них изъяли несколько единиц оружия и спецсредства", - говорится в сообщении.

По информации Нацполиции, шесть человек, одетые в камуфляжную форму, сначала представились военными. В разговоре с правоохранителями они отказались назваться или предоставить удостоверение или разрешение на установку сооружения. Сообщили, что их наняли для выполнения этой работы, и ждут дальнейшие указания от руководителя.

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Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). В настоящее время мужчин задержали в порядке ст.208 УПК. За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Днепропетровск, Полиция, Задержали, Блокпост, Незаконный, Шесть человек.
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