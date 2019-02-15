Скачать
Пятница, 15.02.2019
Дефицит внешней торговли страны в 2018 году вырос вдвое
Дефицит внешней торговли страны в 2018 году вырос вдвое
Мангера арестовали с правом залога
Мангера арестовали с правом залога
Экс-защитник Динамо Тремулинас объявил о завершении карьеры
Экс-защитник Динамо Тремулинас объявил о завершении карьеры
Сретение Господне 2019: оригинальные открытки и поздравления в стихах
Сретение Господне 2019: оригинальные открытки и поздравления в стихах

ГБР задержали военного комиссара во время получения взятки (Фото)

Смотрите фото (3)
ГБР задержали военного комиссара во время получения взятки (Фото)
06:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Мелитополе арестовали военного комиссара на взятке от призывника за уклонение от службы.

Военный комиссар задержан следователями территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в г.Мелитополь Запорожской области при получении взятки от призывника за уклонение от службы в рядах Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба ГБР, офицер требовал от призывника $1200 за освобождение от воинской службы и выдачу военного билета. В начале февраля следствие зафиксировало получение комиссаром первой части взятки в размере EUR300. 13 февраля во время получения второй части взятки в размере EUR450 офицер был задержан.

Решается вопрос о сообщении комиссару о подозрении в получении неправомерной выгоды в соответствии с ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение). Следственные действия продолжаются.

В Ивано-Франковской области чиновник "погорел" на систематичных взятках

 Напоминаем, следователи Государственного бюро расследований совместно с полицейскими задержали заместителя председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Взятка, Армия, ГБР, Задержан, Военный комиссар, Призывник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем святого Валентина 2019 подруге
02 Красивые стихи о любви на день святого Валентина 2019
03 День святого Валентина 2019: поздравления для друга в прозе
04 Шахтер 2:2 Айнтрахт: события матча (Видео)
05 Лацио - Севилья 0:1: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Энергоатом&quot; и &quot;Турбоатом&quot; подпишут контракт на полмиллиарда
"Энергоатом" и "Турбоатом" подпишут контракт на 500 млн грн
В Пентагоне заявили, о договоренностях с Полтораком
В Пентагоне заявили, о договоренностях с Полтораком
Санаторий &quot;Бердянск&quot; возвращен в госсобственность
Санаторий "Бердянск" возвращен в госсобственность
Сретение Господне 2019: поздравления в прозе и самые яркие открытки
Сретение Господне 2019: поздравления в прозе и самые яркие открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь