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Туман 15 февраля окутал несколько областей Украины

Туман 15 февраля окутал несколько областей Украины
09:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: В нескольких областях Украины утром ожидается туман, "Укравтодор" предупреждает водителей.

В ряде областей Украины утром 15 февраля наблюдается густой туман, водителей призывают соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-службе КК "Укравтодор".

"15 февраля 2019 года небольшой дождь в Ивано-Франковской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Туман наблюдается в Киевской, Кировоградской, Луганской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. На остальной территории страны без осадков", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" отметили, что в регионах, где за прошедшие сутки шел снег, выполняются работы по расчистке дорог.

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Погода, Дороги, Укравтодор, Погода в Украине, Туман.
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