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Киевляне продолжают ошибочно платить за электроэнергию на счета старого поставщика

Киевляне продолжают ошибочно платить за электроэнергию на счета старого поставщика
16:28 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay.com

Новости Украины: После смены поставщика электроэнергии киевляне заплатили почти 40 миллионов не туда.

Часть жителей Киева после перехода с 1 января 2019 года на новый розничный рынок электроэнергии ошибочно осуществляла платежи за потребленную в январе электрическую энергию на счета старого поставщика, суммарно перечислив ему около 39 миллионов гривень.

Об этом сообщается на сайте "ДТЭК Киевские электросети".

"Некоторые киевляне по привычке оплатили услуги за потребленную в 2019 году электрическую энергию на счета оператора системы распределения "ДТЭК Киевские электросети". По состоянию на 1 февраля на его счета поступило 39 млн грн", – рассказал оператор.

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В компании, которая с начала 2019 года осуществляет функции оператора системы распределения, заверили, что до конца февраля самостоятельно вернут средства на личные счета клиентов поставщика универсальной услуги (ПУУ) ООО "Киевские энергетические услуги".

"Клиентам не нужно оформлять для этого какие-либо документы, писать заявления, звонить или лично приходить в центры обслуживания клиентов. Процесс продолжится до конца февраля", – говорится в сообщении.

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Киев, Электроэнергия, ДТЭК Киевские электросети, Киевские энергетические услуги.
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