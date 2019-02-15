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В Кривом Роге полиция накрыла картель, торговавший 5 видами наркотиков

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В Кривом Роге полиция накрыла картель, торговавший 5 видами наркотиков
16:34 Сегодня Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины: В Кривом Роге полиция задержала 21 человека, которые входили в преступную наркогруппировку по изготовлению и реализации пяти видов наркотиков.

В полиции Днепропетровской области сообщили, что правоохранители в Кривом Роге ликвидировали наркогруппировку и две мощные нарколаборатории, которые занимались изготовлением пяти различных видов наркотиков.

В пресс-службе полиции сообщили, что в результате проведения масштабной спецоперации были задержаны все члены группировки, начиная от главаря до производителей и мелких реализаторов наркотиков и психотропних веществ. По предварительным данным полиции, уровень наркооборудок группы составлял от 5 до 7 миллионов гривен в месяц.

В завершающем этапе спланированной спецоперации приняли участие около 200 полицейских. Во время 60 санкционированных обысков у членов организации изъято около 1000 расфасованных и подготовленных к сбыту доз метамфетамина, более 9 тысяч единиц трамадола, полкилограмма амфетамина, более 100 кг прекурсоров из которых изготавливались наркотические средства и психотропные вещества.

Более того, изъято четыре пистолета и 56 патронов к ним, взрывчатку, а также более 800 тысяч гривен в разных валютах, которые были получены от сбыта наркотовара. Правоохранители обнаружили также "черную" бухгалтерию и 8 автомобилей, из которых реализовывался товар.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что наркоторговля осуществлялась круглосуточно и охватывала все районы города. В ходе спецоперации был задержан 21 человек в возрасте от 21 до 35 лет. Члены преступной группы имели четкое распределение функций и придерживались жесткой дисциплины, а также вели здоровый образ жизни.

Сообщается, что у наркоторговцев была четко разработана схема реализации "товара" и своя сеть проверенных покупателей. Еженедельно дилеры меняли номера телефонов, по которым осуществлялись заказ, и информировали об этом только доверенных постоянных клиентов, а те в свою очередь приводили новых заказчиков и получали за это скидку на покупку наркотиков.

Задержанным инкриминируется противоправная деятельность, предусмотренная статьей 307 Уголовного кодекса Украины за сбыт наркотиков и психотропных препаратов в крупных размерах. Данное правонарушение карается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Ровно сотрудникам полиции удалось задержать лидера преступной группировки "Федора", которая в период с 2011 года и по настоящее время на территории Ровенской области занималось вымогательством денег путем угроз физической расправой, нанесением телесных повреждений, повреждением имущества путем его поджога, запугиванием граждан, в частности частных предпринимателей, с единственной целью - собственное обогащение.

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Полиция, Задержание, Кривой Рог, Нарколаборатория, Продажа наркотиков, Преступная группа, Изготовление наркотиков.
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