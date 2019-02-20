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В ОБСЕ рассказали о взрывах в оккупированном Донецке

В ОБСЕ рассказали о взрывах в оккупированном Донецке
11:03 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: ОБСЕ зафиксировала два взрыва в Донецке в понедельник, незначительно повреждены многоэтажка и здание ГРС.

Два взрыва произошли в центре неподконтрольного правительству Донецка в понедельник утром, сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.

Как отмечается в специальном отчете СММ, вследствие взрывов никто не пострадал, однако незначительные повреждения получили здание газораспределительной станции и жилой многоквартирый дом.

"Утром 18 февраля, около 8:00, в неподконтрольном правительству Донецке двое сотрудников СММ, стоя перед местом базирования Миссии на бульваре Пушкина, услышали по меньшей мере два взрыва ориентировочно в 100–150 метрах к юго-юго-востоку. Остальные сотрудники миссии находились внутри здания. Никто не пострадал… По оценке Миссии, повреждения в обоих указанных местах образовались в результате срабатывания бескорпусных взрывных устройств (неустановленного типа)", - говорится в сообщении.

Позже команда СММ зафиксировали в районе взрыва две свежие воронки диаметром около 70 см примерно в 100 и 300 метрах к югу от места базирования Миссии. Возле первой воронки, в 2 метрах восточнее газораспределительной станции (к западу от бульвара Пушкина) наблюдатели заметили, что четыре кирпича на восточной стороне здания станции и восточный скат крыши, изготовленной из волнистых листов, были повреждены. Возле второй воронки, приблизительно в 7–8 метрах к северу от многоквартирного дома №70 на улице Кобозева, была грязь и небольшие пробоины с северной стороны здания.

По наблюдениям СММ, общая обстановка с безопасностью в городе существенно не изменилась, говорится в сообщении.

На Донбассе боевики сбили беспилотник ОБСЕ

19 февраля МИД РФ заявило о схожести взрывов в Донецке 18 февраля с "терактом", в котором погиб глава боевиков так называемой ДНР Александр Захарченко. "В очередной раз призываем ООН, ОБСЕ, Совет Европы дать принципиальную оценку всему происходящему на Украине, призвать ее руководство вернуться в правовое поле и неукоснительно соблюдать взятые на себя международные обязательства. Последствия отказа Киева от этих норм могут оказаться необратимыми как для Украины, так и Европы в целом", - заявили на Смоленской площади.

По информации российских СМИ три взрыва "прогремели" в центре Донецка 18 февраля, пострадавших нет.

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Донецк, ОБСЕ, Боевики, Донбасс, Взрывы.
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