СБУ заблокировали масштабный механизм финансирования боевиков

Новости Украины: СБУ сообщает о блокировании масштабного механизма финансирования боевиков.

Сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ разоблачили и прекратили масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР".

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники установили, что на оккупированной части Луганской области действует мощное финансовое учреждение, которое обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории. Злоумышленники осуществляли операции через Интернет-банкинг и перевозили наличные деньги курьерами через линию разграничения.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы сделки открыли почти 50 счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.

По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, совокупный объем средств нелегального финансового учреждения, переведенный только через национальную платежную систему, превысил 170 млн грн, из которых регулярно платились налоги в "бюджет ЛНР".

Во время обысков в Киеве и Северодонецке правоохранители изъяли банковские карты, через которые в банкоматах снимались наличные деньги для передачи клиентам или курьерам. Заблокированы счета физлиц, использовавшиеся для финансовых операций.

Руководитель финучреждения заочно извещен о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Ведется следствие для установления всех причастных к незаконной финансовой деятельности.

Напомним, СБУ задержала участника проекта так называемой "Белой балаклавы" Евгения Моренца, который планировал срыв избирательного процесса сразу после выборов.