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В Николаеве проходят массовые обыски в школах из-за питания

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В Николаеве проходят массовые обыски в школах из-за питания
13:02 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф mk.npu.gov.ua Фото: Преступности.Нет

Новости Украины: В Николаеве полиция проводит массовые обыски в школах и ряде коммунальных и частных предприятий.

В Николаеве правоохранители проводят более 120 обысков в учебных заведениях города, на комбинате общественного питания, а также у фирм-поставщиков продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Сегодня, 20 февраля, следователями Следственного управления ГУ НП в Николаевской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики и под процессуальным руководством областной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК Украины по факту присвоения и растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Николаевского горсовета, проводятся обыски в николаевских учебных заведениях и коммунальных и частных предприятиях", - отмечается в сообщении.

Правоохранители считают, что служебные лица нескольких предприятий, действуя по предварительному сговору со служебными лицами Коммунального производственного предприятия с целью завладения средствами из местного бюджета на общую сумму не менее 7 млн грн, поставляют на адреса учебных заведений города продукцию несоответствующего качества.

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"Стоимость которой значительно ниже заявленной в актах выполненных работ по условиям договоров, заключенных с Управлением образования Николаевского городского совета", - уточняют в полиции.

Немного позже правоохранители обещают обнародовать более подробную информацию о проведении указанных следственных действий.

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Питание, Николаев, Полиция, Школы, Обыски.
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