В Одессе штурмовали ректорат медуниверситета

Новости Украины: Протестующих оттеснили полицейские, кто-то изнутри распылил слезоточивый газ.

В Одессе активисты, поддерживающие приказ министра здравоохранения Ульяны Супрун об отстранении от должности ректора Одесского медицинского университета Валерия Запорожана, сегодня во время митинга штурмовали ректорат университета. Как передает корреспондент, в среду возле ректората, расположенного в Валиховском переулке, собрались противники Запорожана.

В частности, часть сотрудников вуза вместе с назначенной Супрун и. о. ректора Владленой Дубининой, а также активисты, в частности, представители "Национального корпуса".

Также в Валиховский переулок прибыли депутаты Верховной Рады от БПП "Солидарность" Владимир Куренной и Давид Макарьян.

Возле вуза также много полицейских, в том числе – спецподразделение "ТОР" и полицейские-переговорщики.

Дубинина пыталась пройти в ректорат, как объяснили участники акции, чтобы подписать соответствующие документы для выдачи зарплаты сотрудникам. Но двери были закрыты изнутри, и протестующие вместе с Макарьяном предприняли попытку прорваться внутрь. Двери взломали, и частично выбили, разбив стекло.

Протестующих оттеснили полицейские, кто-то изнутри распылил слезоточивый газ.

Во время митинга известная в городе общественница Ирина Потоцкая обвинила Запорожана в воровстве и заявила, что активисты пришли защитить интересы тех, "кто нуждается в заработной плате".

По ее словам, вуз почти 8 месяцев не может нормально работать, и общественные организации города поддерживают приказ Супрун об отстранении Запорожана.

По словам Макарьяна, ранее к нему обратились представители общественных организаций с просьбой, чтобы он разобрался с "проблемами" медуниверситета.

"Мне рассказали о хищении средств, о том, что с баланса исчезают общежития... Я написал запросы, начались проверки КРУ", - заявил депутат. По его данным, на бюджетные средства руководством вуза также было закуплено дорогостоящее оборудование, которое для работы самого медуниверситета не используется.

Он также обвинил главу профкома вуза Юрия Сухина, который поддерживает Запорожана, в рейдерском захвате ректората.

В настоящее время МОЗ не дал права подписи сторонникам экс-ректора, из-за чего, в частности, работники университета определенное время не получают заработную плату, а студенты – стипендию.

Как сообщал УНИАН, в июле 2018 г. Минздрав заявил о досрочном расторжении контракта с ректором вуза Запорожаном, поскольку в министерство якобы неоднократно поступали жалобы от депутатов ВР и общественных организаций о его неправомерных действиях. Поэтому Минздрав инициировал проверку, но Запорожан препятствовал этому.

31 августа ученый совет медуниверситета избрал своим председателем Запорожана, а лицом, уполномоченным управлять вузом, - председателя профкома Сухина. В свою очередь Минздрав заявил, что это незаконно и возложил исполнение обязанностей ректора на проректора Владлену Дубинину.

7 сентября сторонники Запорожана силой захватили ректорат, а 11 сентября Дубинина прорвалась в служебный кабинет с помощью полиции. Уже 10 декабря вуз снова захватили сторонники Запорожана.

Сообщалось, что одним из судебных решений Минздраву запрещено назначать руководителей вуза до рассмотрения иска Запорожана, который оспаривает в суде свое увольнение.

В конце декабря в Минздраве заявили о создании Национального одесского медицинского университета на базе одесского медуниверситета и Крымского государственного медуниверситета им. Георгиевского, но в январе 2019 года окружной административный суда остановил соответствующее распоряжение Кабмина.