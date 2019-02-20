Пятая годовщина агрессии со стороны РФ: МИД рассказало о количестве пострадавших

Новости Украины: Во внешнеполитическом ведомстве рассказали о количестве раненых, погибших и переселенных.

С начала агрессии России против Украины погибли почти 13 тысяч человек, 30 тысяч ранены, еще 1,5 миллиона стали переселенцами. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в связи с 5-й годовщиной начала вооруженной агрессии России против Украины.

"Результаты агрессии - драматические и беспрецедентные для послевоенной Европы: около 13 тысяч убитых, 30 тысяч раненых, 1,5 миллиона переселенцев, массированное разрушение Донбасса, узурпация украинской собственности в оккупированном Крыму, масштабные нарушения оккупационными властями прав человека и международного гуманитарного права, политические преследования и запугивания украинских граждан с целью подавления любых проявлений антиоккупационных настроений, ускоренная масштабная милитаризация оккупированного полуострова", - подчеркнули в министерстве.

Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, Россия 5 лет назад, грубо нарушая международное право, начала оккупацию Крыма. И хотя незаконный фейковый референдум и российский статус Крыма не был признан международным сообществом, неготовность международного сообщества решительно отреагировать на наглый акт агрессии со стороны России позволила преступному кремлевскому режиму продолжить агрессию и оккупировать часть украинского Донбасса, подчеркнули в МИД, добавив, что 25 ноября Россия в очередной раз совершила открытый акт агрессии против Украины, атаковав украинские корабли в Керченском проливе и нейтральных водах Черного моря.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что героическими усилиями украинских воинов, благодаря нарастающей политической и практической поддержке международных партнеров Украина продолжает сдерживать агрессию. Также создана мощная международная коалиция, которая активно поддерживает Украину, наращивает давление на Россию, требуя полной деоккупации украинских территорий и повышая цену продолжения агрессии.

В связи с этим в МИД подчеркнули, что общее требование Украины и международных партнеров к России - немедленное освобождение всех политзаключенных и военнопленных. Дальнейшее промедление Москвы с выполнением этого требования должно иметь вполне конкретные, в том числе санкционные, последствия, заявили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве настаивают, что прекращение агрессии РФ на Донбассе должно опираться на полноценную миротворческую миссию ООН, мандат которой должен включать всю зону конфликта.

Также в заявлении отмечается, что международное сообщество оказывает поддержку Украине в крымском вопросе, о чем свидетельствует ряд резолюций ГА ООН, которые дают однозначные оценки политике Москвы, требуют от России соблюдения норм международного гуманитарного права и деоккупации полуострова, осуждают милитаризацию Крыма и прилегающих частей Азовского и Черного морей.

Кроме того, в министерстве напомнили, что сегодня, 20 февраля, в Генассамблее ООН с участием Президента Украины Петра Порошенко впервые происходит обсуждение ситуации на оккупированных территориях, что является очередным свидетельством неприемлемости действий Москвы для международного сообщества.

В ведомстве выразили благодарность партнерам и за практическую помощь в развитии украинских Вооруженных Сил, проведении реформ и стабилизации экономической ситуации государства, на которое тяжелым бременем легла война, и подчеркнули, что только экономически и военно сильная демократическая Украина сможет заставить врага отступить.

Также в МИД подчеркнули, что восстановление территориальной целостности Украины необходимо не только для обеспечения будущего нашего народа. "Это - условие восстановления доверия к европейской и мировой системе безопасности, которая должна базироваться на безусловном уважении независимыми государствами норм международного права и жестком отпоре ее нарушителям", - подчеркивается в заявлении.