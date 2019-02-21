Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены

Инспектора погранслужбы поймали на взятке

Инспектора погранслужбы поймали на взятке
05:56 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины: СБУ разоблачили в получении взятки военнослужащего Харьковского погранотряда.

Сотрудники СБУ совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, при содействии подразделения внутренней безопасности Госпогранслужбы и под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона разоблачили в получении взятки военнослужащего Харьковского погранотряда.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что инспектор отдела пограничной службы требовал у жителя Харьковской области восемьсот долларов за непринятие мер правового реагирования при переправке им через границу Украины на территорию РФ подакцизных товаров вне погранично-таможенного контроля", - сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили в систематических взятках чиновника Одесской таможни

В ходе обыска по месту жительства пограничника правоохранители изъяли часть денег, полученных от противоправной деятельности. Инспектору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и подготовке ходатайства об отстранении от должности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Прокуратура, Взятка, Пограничник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 Врачи назвали причины пониженной температуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы хотят отставки Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь