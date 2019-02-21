Инспектора погранслужбы поймали на взятке

Новости Украины: СБУ разоблачили в получении взятки военнослужащего Харьковского погранотряда.

Сотрудники СБУ совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, при содействии подразделения внутренней безопасности Госпогранслужбы и под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона разоблачили в получении взятки военнослужащего Харьковского погранотряда.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что инспектор отдела пограничной службы требовал у жителя Харьковской области восемьсот долларов за непринятие мер правового реагирования при переправке им через границу Украины на территорию РФ подакцизных товаров вне погранично-таможенного контроля", - сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе обыска по месту жительства пограничника правоохранители изъяли часть денег, полученных от противоправной деятельности. Инспектору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и подготовке ходатайства об отстранении от должности.