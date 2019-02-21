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Ночные прыжки военных: ВСУ высадили десант на Донбассе (Видео)

Ночные прыжки военных: ВСУ высадили десант на Донбассе (Видео)
11:01 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Фото: скриншот

Новости Украины: В районе проведения операции Объединенных сил 20 февраля воины-десантники выполнили парашютные прыжки днем и ночью.

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил военные десантно-штурмового подразделения выполнили парашютные прыжки.

Упражнения учебных прыжков выполняли в полном снаряжении с оружием с вертолета Ми-8 ночью 20 февраля.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Занятие прошло в рамках плана боевой подготовки и с целью повышения психологической устойчивости", – сообщила старший лейтенант Екатерина Чемес.

По плану подготовки воинской части, каждый десантник должен выполнить программу прыжков парашютным способом с различных высот.

Напомним, ранее прошли масштабные танковые учения на одном из полигонов Черниговской области. Военнослужащие одной из танковых бригад Вооруженных сил приняли участие в масштабных тактических учениях с боевой стрельбой.

Корабли и катера морской охраны Госпогранслужбы и ВМС Украины совместно с армейской и тактической авиацией и артиллеристами из состава Объединенных сил провели учения на Приазовском направлении

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Донбасс, Десантники, ВСУ, Прыжки с парашютом, ООС.
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