В партийных офисах СБУ проводит массовые обыски

Новости Украины: В ряде регионов Украины проходят более 30 обысков в рамках дела о подкупе избирателей, о партийных офисах речь не идет.

Правоохранители проводят в ряде регионов Украины более 30 обысков для недопущения создания так называемых избирательных пирамид, сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

Как рассказал В.Кононенко на брифинге в четверг в Киеве, обыски проводят сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства для недопущения создания избирательных пирамид.

Замглавы СБУ уточнил, что обыски не касаются партийных офисов.

Ранее в этот день доверенное лицо кандидата в президенты Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Виталий Рябцев сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, что в Запорожской области сотрудники СБУ, прокуратуры и ГБР проводят обыски у волонтеров штабов Ю.Тимошенко.

"Утро началось с обысков. Сотрудники Запорожской областной прокуратуры и СБУ проводят массовые обыски у волонтеров штабов Юлии Владимировны Тимошенко. Я как доверенное лицо кандидата на 75-м округе выехал на место событий", - написал В.Рябцев в Фейсбук.

В свою очередь интернет-изданию "Украинская правда" в Государственном бюро расследований подтвердили проведение обысков в Запорожской области, однако не прокомментировали, связаны ли эти обыски с представителями партии "Батькивщина" или ее лидером Ю.Тимошенко.