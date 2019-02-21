В Харькове повторно подорожал проезд

Новости Украины: Харьковская мэрия в закрытом режиме снова установила высокую стоимость проезда.

20 февраля исполком харьковского горсовета в закрытом режиме принял новое решение о повышении стоимости проезда в метрополитене и наземном электротранспорте. Информация о заседании была обнародована лишь после его завершения, сообщает местное издание NewsRoom.

Таким образом мэрия отреагировала на решение суда, постановившего вернуть проезд по 4 гривны в трамваях и троллейбусах и 5 гривен в метро.

Согласно документам, опубликованным в Едином реестре актов горсовета, исполком внес изменения в свои же решения от 6 февраля. Впрочем, цены остались неизменными - по шесть гривен за поездку в трамвае или троллейбусе и по восемь - за путешествие в подземке. Зато появились пункты о динамических тарифах, которые должны быть разработаны коммунальщиками. Новая редакция документов вступает в силу с момента официального обнародования.

Харьковские активисты считают, что исполком пошел на очередное нарушение.

"Изложение в новой редакции нормативно-правового акта, действие которого приостановлено - юридически ничтожно. А те, кто таким образом пытается залезть в карман к харьковчанам и заставить их продолжать платить по незаконным тарифам - юридические, хотя не только, ничтожества!", - написал на своей странице в Facebook активист "ХАЦ" и депутат горсовета Игорь Черняк.

Напомним, 19 февраля Харьковский окружной админсуд приостанавил решение комитета горсовета о поднятии тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах, которые были введены 7 февраля.

Однако, на следующий день общественный транспорт продолжал провозить пассажиров по старым тарифам. А мэр Харькова Геннадий Кернес заявил журналистам, что еще не получил решения суда. Однако, на вопрос, останутся ли в силе установленные исполкомом тарифы, с учетом решения суда, сказал: "Да".