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В Харькове повторно подорожал проезд

В Харькове повторно подорожал проезд
13:34 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Фото: NewsRoom

Новости Украины: Харьковская мэрия в закрытом режиме снова установила высокую стоимость проезда.

20 февраля исполком харьковского горсовета в закрытом режиме принял новое решение о повышении стоимости проезда в метрополитене и наземном электротранспорте. Информация о заседании была обнародована лишь после его завершения, сообщает местное издание NewsRoom.

Таким образом мэрия отреагировала на решение суда, постановившего вернуть проезд по 4 гривны в трамваях и троллейбусах и 5 гривен в метро.

Согласно документам, опубликованным в Едином реестре актов горсовета, исполком внес изменения в свои же решения от 6 февраля. Впрочем, цены остались неизменными - по шесть гривен за поездку в трамвае или троллейбусе и по восемь - за путешествие в подземке. Зато появились пункты о динамических тарифах, которые должны быть разработаны коммунальщиками. Новая редакция документов вступает в силу с момента официального обнародования.

Харьковские активисты считают, что исполком пошел на очередное нарушение.

"Изложение в новой редакции нормативно-правового акта, действие которого приостановлено - юридически ничтожно. А те, кто таким образом пытается залезть в карман к харьковчанам и заставить их продолжать платить по незаконным тарифам - юридические, хотя не только, ничтожества!", - написал на своей странице в Facebook активист "ХАЦ" и депутат горсовета Игорь Черняк.

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Напомним, 19 февраля Харьковский окружной админсуд приостанавил решение комитета горсовета о поднятии тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах, которые были введены 7 февраля.

Однако, на следующий день общественный транспорт продолжал провозить пассажиров по старым тарифам. А мэр Харькова Геннадий Кернес заявил журналистам, что еще не получил решения суда. Однако, на вопрос, останутся ли в силе установленные исполкомом тарифы, с учетом решения суда, сказал: "Да".

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Транспорт, Метро, Проезд, Стоимость проезда, Харьковская мэрия.
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