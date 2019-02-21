На Сумщине обнаружили инфекционную болезнь, от которой в Украине нет вакцины

Новости Украины: В Ахтырском районе, Сумской области в текущем году зафиксирован возбудитель опасной инфекции под названием туляримия.

На территории Сумской области в Ахтырском районе зафиксирован возбудитель туляримии - инфекции, от которой на данный момент в Украине нет вакцин.

На сайте Сумского лабораторного центра сообщается, что в текущем году из биологического материала, доставленного из Ахтырского района, обнаружен положительный результат в высоких титрах,который свидетельствует о необходимости повышенной настороженности, как медицинских работников к диагностике заболевания, так и населения области.

Эпизоотии туляремии подтверждены лабораторным выделением возбудителей туляремии от грызунов, клещей и из объектов окружающей природной среды.

Сообщается, что туляримия - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся поражением лимфатической системы, кожи, селезенки; образованием множественных гранулематозно-некротических очагов в различных органах, лихорадкой и общей интоксикацией.

Отмечается, что после перенесенного заболевания вырабатывается пожизненный иммунитет. Возбудителем новой инфекции является туляремийная палочка. Главным источником инфекции для человека являются грызуны (ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы). Достаточно часто заражаются охотники, фермеры, заготовители меха, мясники - после контакта с зараженными животными, при обработке туш.

Более того, некоторые виды животных могут распространять патогенные микроорганизмы также и через укусы животных. Кроме того, источником инфекции может быть вода, загрязненная бактериями. В производственных условиях возможно заражение и через дыхательную систему. При этом, передача туляремии от человека к человеку маловероятна.

Человек может подцепить инфекцию в таких случаях: в результате контакта с больными грызунами или их выделениями; из-за употребления пищевых продуктов и воды, инфицированных выделениями грызунов; во время обработки инфицированных зерновых продуктов, фуража.

Возбудитель туляремии характеризуется высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды, особенно при низкой температуре и высокой влажности.

Раньше для профилактики туляремии у человека использовалась живая туляремийная вакцина, которая на сегодняшний день отсутствует на территории Украины. В настоящее время профилактика заболевания в эндемичных районах сводится к борьбе с грызунами.