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В оккупированном Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК "Вагнера"

В оккупированном Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК "Вагнера"
14:37 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Служба безопасности Украины зафиксировала факты набора людей в оккупированном Крыму в ряды ЧВК "Вагнера", которых отправили в Судан.

Руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов рассказал, что в оккупированном Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК "Вагнера", которых в последствии отправили в Судан.

По словам Гуськова, информация об участии граждан Украины  в так называемой структуре ЧВК "Вагнера" является не единичным случаем. Более того, подтверждена информация о том, что в оккупированном Крыму прошел набор в ряды ЧВК "Вагнер", которые направлялись в Судан.  Чиновник сообщил, что часть фамилий ведомство уже обнародовало, а другая часть будет озвучена в ближайшее время.

В январе 2019 года  СБУ сообщила о подтверждении связей наемников "ЧВК Вагнера" и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, а также опубликовала имена 149 лиц, которые участвовали в подавлении демократических протестов в Судане в 2019 году.

Гуськов сообщил, что у СБУ есть доказательства о том, что личный состав и вооружение "ЧВК Вагнера" доставляется в Судан и другие страны региона с помощью авиации Министерства обороны РФ. согласно договору от 30.07.2018 (общая сумма 56 млн рос.руб.) между указанным выше ООО "М Инвест" и "223 летным отрядом" Минобороны РФ, самолетами Ту-154М за пять месяцев 2018 года осуществлено восемь рейсов из Москвы в столицу Судана Хартум. А в последствии,  из Хартума в другие страны Африки.

СБУ заявила о причастности "ЧВК Вагнера" к протестам в Судане

По данным СБУ, военное командовании РФ каждые 2 месяца проводит ротацию личного состава наемников как в Сирии, так и в Африке, а Судан фактически используется как перевалочная база для поставок оружия и личного состава в страны Африки.

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