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На Донбассе захватили в плен украинского госслужащего

На Донбассе захватили в плен украинского госслужащего
14:43 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: скриншот

Новости Украины: Госслужащего из Волновахи Донецкой области похитили и взяли в плен в оккупированной Макеевке.

В оккупированной Макеевке захватили в плен госслужащего, а также захватили его автомобиль Honda.

Об этом 21 февраля сообщили в полиции Донецкой области.

"19 февраля в Великоновоселковское отделение полиции поступило сообщение от 30-летней женщины о том, что ее мужа, который уехал на собственном автомобиле Honda в оккупированную Макеевку, похитили неизвестные", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 36-летний госслужащий из Волновахи, который работает в Волновахском районном отделе государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Донецкой области на должности начальника, поехал в оккупированный г. Макеевка к больным родственникам, где попал в плен, а его автомобиль был захвачен.

В Донецкой области задержан один из организаторов псевдовыборов

Сейчас следователями Великоновоселковского отделения полиции открыто сразу два уголовных производства по ч.1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенные организованной группой, или относительно транспортного средства, стоимость которого в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранителями проводятся первоочередные следственные действия, в ходе которых устанавливается местонахождение потерпевшего и уже объявлен в розыск автомобиль Honda.

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Макеевка, Донбасс, Плен, Волноваха.
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