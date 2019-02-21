Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

"Держится на покрытии": В "Укравтодоре" дали комментарий о качестве дороги Киев-Одесса

"Держится на покрытии": В "Укравтодоре" дали комментарий о качестве дороги Киев-Одесса
14:55 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Украины: В "Укравтодоре" рассказали, почему разрушается трасса Киев—Одесса.

Государственное агентство автомобильных дорог начало обследование автомобильных дорог, основные строительные работы по которым были выполнены в предыдущие годы.

Об этом рассказал в интервью Delo.ua и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

"Это отдельная тема — качество выполненных работ в предыдущие годы. В частности, на дорогах М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп. Мы начали обследование на М-05. Оказалось, что эта дорога держится за счет покрытия, тогда как основы на некоторых участках нет вообще", — сказал Новак.

Он также отметил, что гарантия на эту дорогу была только 1 год. Поэтому сейчас самые проблемные участки временно закрываются "картами" (большими латками из асфальта — ред). Это позволит обеспечить проезд сроком до трех лет.

На капитальный ремонт дороги М-05 по всей протяженности пока нет средств. Поэтому в текущем году часть дороги Киев-Одесса будут ремонтировать за счет отдельной бюджетной программы GO Highway, в рамках которой начнется ремонт коридора в Черкасской области — от границы на юг.

В Киеве несколько дней будет перекрыт мост Патона на ремонт дорог

"Также начинаем завершать годами незавершенные проекты. В Одесской области планируем ремонт моста через Хаджибейский лиман, где работы были заморожены в 2008 году", — отметил Новак.

За счет привлеченных ранее средств Международных финансовых организаций и за счет экономии 50 млн евро из предыдущих проектов ведется капитальный ремонт М-05 в пределах Киевской области.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укравтодор, Ремонт дорог, Киев - Одесса, Славомир Новак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь