Школьник-вундеркинд из Киева установил рекорд Украины, победив на 37 олимпиадах

Новости Украины: Ученик 6-ого класса киевской гимназии Андрей Куделя внесен в Нацреестр рекордов Украины за то, что выиграл 37 школьных олимпиад за 65 дней.

Ученик 6-ого класса из Киева Андрей Куделя установил новый рекорд Украины, выиграв 37 школьных олимпиад. Он попал в Национальный реестр рекордов Украины.

Сообщается, что мальчик выиграл 37 школьных олимпиад за 65 дней. Призером из разных школьных предметов шестиклассник становился едва ли не через день.

По словам самого мальчика, он решил проверить свой уровень знаний и к олимпиадам даже не особо готовился. Например, на олимпиаду по математике Андрей опоздал по времени и ему пришлось почти наугад писать ответы на задачи. Но,ему удалось все решить.

Как рассказал шестиклассник, ему просто нравится учиться, он обдумывал каждый вопрос и вспоминал все, что когда-то учил.

В пресс-службе городской госадминистрации сообщили, что Андрею не просто удалось принять участие в таком количестве олимпиад, но и победить в олимпиадах всеукраинского и международного уровней по таким дисциплинам, как украинский язык, украинская и мировая литературы, история, иностранные языки, информатика, математика и т. д

Более того, Андрей Куделя написал книгу и проиллюстрировал ее. В будущем он хочет стать кинорежиссером. Родители такого умного мальчика раскрыли секреты: вместо репетиторов у парня YouTube-каналы и интернет-книги.

Напомним, ученики луцкого учебно-воспитательного комплекса №10 установили праздничный рекорд: написали письмо Святому Николаю, длина которого достигает 47 метров. В акции приняли участие 609 детей. Как отметили представители Книги рекордов, таким образом был побит предыдущий результат. В 2017 году зафиксировали письмо длиной 33 метра.