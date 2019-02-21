День в ООС: Пять обстрелов, двое раненных

Новости Украины: Боевики бьют на Донбассе из запрещенного вооружения.

Двое украинских военнослужащих получили ранения в четверг в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск 5 раз, два из которых - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями… В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Боевики обстреляли позиции украинских военных у пос.Пески Ясиноватского района Донецкой области из минометов калибра 82 мм, у с.Водяное Новоазовского района - из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также дважды - у с.Крымское Новоайдарского района Луганской области из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса.

"Подразделения, на которые осуществлялось огневое влияние, отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.