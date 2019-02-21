Чехия передаст гуманитарную помощь Донбассу

Новости Украины: Из Чехии в Украину прибудет конвой с гуманитарной помощью.

Чехия планирует отправить на восток Украины несколько грузовиков с гуманитарной помощью на следующей неделе.

Об этом сообщает Radio Praha.

"Два грузовика с 46 тоннами гуманитарной помощи отправятся из Чехии на восток Украины в понедельник (25 февраля - ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, конвой, который проследует в город Славянск Донецкой области, будет содержать гигиенические средства, теплую одежду и кровельные материалы для людей, живущих на линии фронта.

Помощь организована филиалом Charita Česká republika в чешском городе Крнов и ОО "Украинская инициатива в Чешской Республике".