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ГБР разоблачила схему незаконного ввоза элитных автомобилей (Фото)

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ГБР разоблачила схему незаконного ввоза элитных автомобилей (Фото)
05:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dbr.gov.ua

Новости Украины: Государственного бюро расследований разоблачили незаконную схему ввоза в Украину элитных авто.

Следователями Государственного бюро расследований разоблачена схема незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей без уплаты обязательных таможенных платежей, которые затем продавались по поддельным документам, сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

"В частности, следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля "Мерседес", в результате чего государственный бюджет недополучил 658 000 гривен" – говорится в сообщении, на официальном сайтеГБР в понедельник.

Схема с участием сотрудников Львовской таможни была организована следующим образом. Автомобили премиум класса незаконно ввозились на территорию Украины или в режиме временного ввоза, или с документами дипломатических представительств иностранных государств. Для них изготавливались поддельные документы, а в автомастерских номерные знаки переделывались под имеющиеся свидетельства собственности. После такие автомобили с поддельными документами и номерами продавались на территории Украины

 

Сотрудниками ГБР были проведены обыски в служебных помещениях Львовской таможни, а также по месту жительства должностных лиц таможни.

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"Сейчас устанавливается количество автомобилей, которые были незаконно ввезены на территорию Украины с участием данных сотрудников, и ущерб, нанесенный государству в результате реализации схемы" – подытожили в ГБР.

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Таможня, Автомобили, Схема, ГБР, Незаконная.
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