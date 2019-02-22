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В центре Одессы в жилом доме произошел пожар и взрыв

В центре Одессы в жилом доме произошел пожар и взрыв
09:25 Сегодня Телеграф Думская Фото: Думская

Новости Украины: Сильный пожар произошел утром 22 февраля в четырехэтажном жилом доме №11 по Ришельевской улице.

В Одессе, в четырехэтажном жилом доме №11 по Ришельевской улице, сегодня утром произошел масштабный пожар, которому предшествовал взрыв.

Об этом сообщает местное издание «Думская», ссылаясь на данные ГСЧС и очевидцев.

По информации спасательного ведомства, сигнал о возгорании поступил в 5:19. В 5:25 на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. К тому времени горела крыша на площади 800 квадратных метров.

Спасатели сразу приступили к эвакуации жильцов, выведя из дома 40 человек, в том числе 12 детей.

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В 7:08 пожар локализовали, а в 8:00 потушили. Жертв и пострадавших нет, причины возгорания уточняются. Ришельевская улица пока перекрыта. По словам очевидцев, пожару предшествовал взрыв.

Напомним, в Киеве в четверг, 21 февраля, произошел пожар в торговом центре Art Mall по адресу улица Заболотного, 37.

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Одесса, Пожар, ГСЧС, Происшествие.
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