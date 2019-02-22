​НАБУ проводит обыски в Полтавской ОГА

Новости Украины: НАБУ провело обыски на рабочих местах должностных лиц Полтавской областной госадминистрации.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в пятницу проводят обыски в здании Полтавской областной государственной администрации (ОГА), сообщает местное интернет-издание "Коло" со ссылкой на собственные источники.

В частности, по информации издания, детективы НАБУ проводят обыски в кабинете главы ОГА Валерия Головко и его первого заместителя Андрея Песоцкого.

Другое местное издание "Змист" отмечает, что обыски, вероятно, проводятся в рамках досудебного расследования по признакам правонарушения, предусмотренного ч 4. ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Обыски проходят за закрытыми дверями. В ходе следственных действий В.Головко в кабинете не было.

По информации издания, в 11:05 пятницы детективы НАБУ покинули кабинет А.Песоцкого.

Агентство "Интерфакс-Украина" обратилось за комментарием в НАБУ.