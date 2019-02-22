Амосова в сопровождении сторонников пыталась попасть в здание университета

Новости Украины: Отстраненная с должности ректора Национального медуниверситета им.Богомольца Екатерина Амосова 22 февраля в сопровождении людей пыталась попасть в здание ректората.

Министерство здравоохранения Украины в пятницу, 22 февраля сообщило, что уволенная с поста ректора Национального медуниверситета им.А.А.Богомольца Екатерина Амосова пыталась попасть в здание ректората.

Отмечается, что около 8 часов утра возле административного здания университета Екатерина Амосова с людьми спортивной внешности приняла попытку попасть в здание НМУ им. А.А. Богомольца, при этом не имея на это законных оснований.

Пресс-служба Минздрава сообщает, что Амосова и ее сторонники ушли до приезда полиции, но после того, как они уехали, опять вернулись. Совет трудового коллектива и ректорат НМУ им. Богомольца намерены сегодня обсудить сложившуюся ситуацию, озвучить свою позицию и дальнейшие действия.

Напомним, 11 января 2019 года Минздрав в третий раз освободил Екатерину Амосову от должности ректора Национального медуниверситета им.Богомольца. До этого она дважды восстанавливалась в должности через суд. Отмечается, что конфликт между Минздравом и руководством Национального медуниверситета им.Богомольца длится с 2017 года.