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Амосова в сопровождении сторонников пыталась попасть в здание университета

Амосова в сопровождении сторонников пыталась попасть в здание университета
14:20 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Отстраненная с должности ректора Национального медуниверситета им.Богомольца Екатерина Амосова 22 февраля в сопровождении людей пыталась попасть в здание ректората.

Министерство здравоохранения Украины в пятницу, 22 февраля сообщило, что уволенная с поста ректора Национального медуниверситета им.А.А.Богомольца Екатерина Амосова пыталась попасть в здание ректората.

Отмечается, что около 8 часов утра возле административного здания университета Екатерина Амосова с людьми спортивной внешности приняла попытку  попасть в здание НМУ им. А.А. Богомольца, при этом не имея на это законных оснований.

Пресс-служба Минздрава сообщает, что Амосова и ее сторонники ушли до приезда полиции, но после того, как они уехали, опять вернулись. Совет трудового коллектива и ректорат НМУ им. Богомольца намерены сегодня обсудить сложившуюся ситуацию, озвучить свою позицию и дальнейшие действия.

Напомним, 11 января 2019 года Минздрав в третий раз освободил Екатерину Амосову от должности ректора Национального медуниверситета им.Богомольца. До этого  она дважды восстанавливалась в должности через суд. Отмечается, что конфликт между Минздравом и руководством Национального медуниверситета им.Богомольца длится с 2017 года.

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Минздрав, Попытка, Екатерина Амосова, Отстраненная с должности ректора, Национального медуниверситета Богомольца, Здание ректората, Проникновние.
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