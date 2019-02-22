Кличко анонсировал открытие двух станций метро в Киеве

Новости Украины: Мэр столицы Украины рассказал о планах по открытию в ближайшие два года двух станций метро на Виноградаре.

В течение двух ближайших лет в столице планируют открыть две новых станции метрополитена Сырецко-Печерской ветки на Виноградарь – "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает прес-служба городской администрации.

"В течение двух следующих лет мы собираемся открыть в направлении Виноградаря две новых станции метрополитена", – отметил Кличко.

Он добавил, что уже ведутся подготовительные работы и вскоре начнется активный этап строительства метро на Виноградарь.

Как сообщалось ранее, в Киеве проводятся работы по обустройству строительных площадок, необходимых для начала основных работ по сооружению метро на Виноградарь.