В Сумах заммэра объявили подозрение из-за смерти ребенка в лифте

Новости Украины: Сообщено о подозрении заместителю мэра Сум, подозреваемому в причастности к гибели младенца в лифте многоэтажки.

Прокуратура Сумской области сообщила о подозрении одному из заместителей городского головы Сум и директору департамента инфраструктуры Сумского городского совета, бездействие которых привело к гибели 2,5 месячного младенца в лифте многоэтажного дома.

"В четверг, 21 февраля 2019 года, сообщено о подозрении одному из заместителей городского головы г.Сумы, который согласно распределению обязанностей, организует контроль за эксплуатацией жилищного фонда, в том числе содержанием лифтового хозяйства. Более того, указанный заместитель с мая 2017 года также возглавляет постоянно действующую комиссию, созданную с целью обеспечения бесперебойной и безопасной работы лифтов", - сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области в пятницу.

Также вручено сообщение о подозрении директору департамента инфраструктуры Сумского городского совета, который в частности заключал договоры на проведение капитальных ремонтов более 180 лифтов в Сумах стоимостью 34,5 млн грн, в том числе лифтов дома по ул.Супруна, 32/1.

"Однако ни заместителем городского головы, ни директором департамента не обеспечен контроль за проведением ремонтных работ и последующей эксплуатацией подъемников", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что уже через месяц после так называемого капитального ремонта лифта указанным должностных лиц городского совета начали поступать жалобы на его работу от жителей дома, в том числе и дедушки, у которого потом в этом лифте погиб внук. "Однако чиновники не предприняли никаких действенных мер, направленных на устранение неполадок. Фактически, они самоустранились от выполнения своих непосредственных обязанностей", - сказано в сообщении.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.367 (неисполнение или ненадлежащее исполнении должностным лицом служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура напоминает, что 2 января 2019 года около 16:10 в г.Сумы по ул.Супруна, 32/1 женщина вместе со свекром и малышом, который находился в коляске, поднялись на лифте на 9 этаж. Когда взрослые вышли на площадку, коляску с малышом зажало дверью и лифт начал опускаться вниз. От полученных травм малыш скончался.

По результатам следственных действий к уголовной ответственности уже привлечены руководитель и мастер-электромонтер ООО "МіськСумиЛіфт".