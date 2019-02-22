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Патрульные высадили парня из машины под Киевом, а на утро его нашли мертвым

Патрульные высадили парня из машины под Киевом, а на утро его нашли мертвым
17:13 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Трем сотрудникам патрульной полиции объявили о подозрении из-за превышения служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям в виде смерти потерпевшего

Пресс-служба патрульной полиции Киева сообщает, что в воскресенье, 17 февраля, сотрудниками полиции был задержан агрессивно настроенный молодой человек, который нарушал общественный порядок в одном из районов Киева. 

По словам патрульных, парень  вел себя неадекватно и, скорее всего, находился под действием токсичных или наркотических веществ. Полицейские при задержании нарушителя применили спецсредства и наручники и вызвали ему скорую помощь. 

В дальнейшем, патрульные решили отвезти мужчину к месту его проживания в город Вышгород. Однако, мужчина постоянно принимал попытки выйти из машины и не желал ехать домой. Поэтому, патрульные высадили его из машины на подъезде к Вышгороду.

Однако, уже на следующее утро местные жители нашли труп данного мужчины. По предварительному осмотру судебно-медицинского специалиста, он умер от переохлаждения. Действия патрульных будет расследовать ГБР. 

Сообщается, что трем патрульным полицейским объявили о подозрении по статье превышение служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям в виде смерти потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним,  в Киеве на улице Попудренко обнаружили труп женщины. Тело лежало в канаве зеленой зоны вблизи станции метро "Черниговская". Женщина была полностью раздета и лежала на куртке возле забора линий метрополитена. Предварительно, на теле были обнаружены следы насильственной смерти, а у рта была пена.

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Все по теме:

Киевская область, Полиция, Вышгород, Подозрение, Найдено тело мужчины, Трое сотрудников патрульной полиции, Превышение служебных обязанностей.
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