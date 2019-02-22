День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия

Новости Украины: Боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил в пятницу, в ВСУ без потерь.

Незаконные вооруженные формирования 10 раз обстреляли позиции украинских войск с 00.00 до 18.00 в пятницу, в том числе шесть раз - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. Подразделения, на которые осуществлялось огневое влияние, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями… Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке, опубликованной на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

Боевики дважды из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов обстреляли позиции Объединенных сил возле с.Водяное Новоазовского района Донецкой области, дважды - из минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса и автоматических станковых гранатометов - в районе с.Лебединское Волновахского района.

Из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинский войск в районе г.Авдеввка, в районе г.Марьинка огонь по украинским позициям вел снайпер боевиков. Из гранатометов разных систем были обстреляны позиции в районе пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области.

Из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил возле с.Новозвановка, из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у с.Катериновка Попаснянского района Луганской области.