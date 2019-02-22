Скачать
Пятница, 22.02.2019
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

Опрос показ, что больше всего волнует украинцев

Опрос показ, что больше всего волнует украинцев
10:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Украинцев больше всего волнуют война на Донбассе, низкие зарплаты и пенсии, повышение тарифов ЖКХ.

Украинцы считают самыми важными для них лично такие проблемы страны, как военный конфликт на востоке Украины, низкие зарплаты и пенсии, а также повышение тарифов на коммунальные услуги.

Согласно обнародованным в пятницу данным опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", 62% респондентов назвали военный конфликт на востоке страны самой важной проблемой, 56,8% - низкий уровень зарплат и пенсий, 53,3% - повышение тарифов на коммунальные услуги.

32,9% обеспокоены повышением цен на основные товары и инфляцией, 20% - взяточничеством и коррупцией в центральной власти, 19,3% - отсутствием работы, безработицей.

Невозможность получить качественное медицинское обслуживание считают важной проблемой 13,7% опрошенных, социальное расслоение, пропасть между бедными и богатыми – 11,5%, коррупцию в судах, полиции, прокуратуре – 10,7%.

Опрос показал, кому больше всех доверяют украинцы

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" провел общенациональное исследование с 8 по 18 февраля 2019 года. Выборка: 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Статистическая погрешность исследования +/–2,1%.

Напомним, наиболее популярными для украинцев праздниками являются Рождество Христово, Пасха и Новый Год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии осенью 2018 года.

На предложение выбрать из списка наиболее важные и любимые праздники, 82,2% респондентов выбрали Рождество, 81,7% - Пасху, 75,3% - Новый год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тарифы, Донбасс, Зарплаты, Пенсия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь