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Опрос показал, кому больше всех доверяют украинцы

Опрос показал, кому больше всех доверяют украинцы
11:56 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Украинцы больше всего доверяют волонтерам, армии, спасателям и церкви.

Украинцы чаще всего выражают доверие волонтерским организациям, Вооруженным силам Украины, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Церкви, о чем свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Согласно данным социсследования, обнародованным в среду на сайте Центра Разумкова, волонтерским организациям доверяют 67% респондентов, ВСУ – 62%, ГСЧС и Церкви – по 61%. Добровольческим батальонам выражают доверие 57% опрошенных.

Среди институций, которым доверяют чаще, чем не доверяют, - Государственная пограничная служба Украины (доверяют 52% опрошенных, не доверяют - 36%), Национальная гвардия Украины (50% и 38% соответственно), украинские СМИ (49% и 43% соответственно) и общественные организации (45% и 41% соответственно).

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Недоверие чаще всего высказывается государственному аппарату (чиновникам) (83% им не доверяют), СМИ России (83%), Верховной Раде (82%), судебной системе (78%), политическим партиям (77%), правительству Украины и коммерческим банкам – по 75%. Президенту Украины не доверяют 71% респондентов, прокуратуре - 70%, Национальному банку Украины - 68%, Верховному суду и Специализированной антикоррупционной прокуратуре – по 65%, Национальному антикоррупционному бюро Украины и Национальному агентству по предотвращению коррупции – по 64%, Антикоррупционному суду и Конституционному суду – по 62%, профсоюзам - 58%.

Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Украина, Украинцы, Армия, Церковь, Опрос.
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