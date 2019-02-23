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Полиция задержала мужчину, который поставлял педофилам подростков(Фото и видео)

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Полиция задержала мужчину, который поставлял педофилам подростков(Фото и видео)
01:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: mk.npu.gov.ua

Новости Украины: Спецназ и полиция задержали мужчину который для интимных развлечений поставлял клиентам-педофилам мальчиков.

В Николаеве полиция и спецназовцы задержали мужчину, который для интимных развлечений поставлял клиентам-педофилам мальчиков. Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, 30-летний житель Николаева, который сам имеет нетрадиционные интимные предпочтения, систематически снабжал заказчикам для оказания сексуальных услуг 16-летних подростков.

Отмечается, что 21 февраля сводника задержали оперативники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и бойцы роты полиции особого назначения непосредственно, когда тот уже привез очередного несовершеннолетнего к клиенту и получил за это 2000 гривен, из которых 500 - должен был отдать "подопечному". 

Следователи Следственного управления под процессуальным руководством областной прокуратуры собрали достаточную доказательную базу преступной деятельности мужчины, чтобы сообщить ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Известно, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, изнасилование неестественным способом и сводничество для разврата подростков, за что попал за решетку на 11 лет, а через 6 лет был освобожден условно-досрочно, и полтора года назад оказался на свободе и продолжил заниматься организацией детской проституции, получая от этого прибыль. По сведениям полиции, подростков, готовых за деньги выполнять сексуальные прихоти педофилов, преступник находил среди своего окружения.

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В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, в ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. Также будет решаться вопрос о привлечении к ответственности клиентов задержанного.

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Полиция, Несовершеннолетние, Подростки, Спецназ, Мужчина, Педофил.
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