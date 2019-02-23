День в ООС: ВСУ понесли потери

Новости Украины: Украинский боец погиб на Донбассе в результате обстрела боевиков.

На Донбассе боевики с начала суток по состоянию на 18:00 субботы 3 раза обстреляли позиции украинских военных, один военнослужащий погиб, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник трижды обстрелял позиции наших войск, при этом два раза - применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", – сказано в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Отмечается, что в районе действия оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинских военных с противотанкового ракетного комплекса в районе Чермалыка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции подразделений ООС из минометов калибров 120 и 82-мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Катериновки.

Подразделения, на которые осуществлялся огневое воздействие, отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено минского соглашениями. Потери противника уточняются.