Скачать
Воскресенье, 24.02.2019
Украинская делегация: Россию готовят к возвращению летом в ПАСЕ
Украинская делегация: Россию готовят к возвращению летом в ПАСЕ
В Стамбуле состоялась литургия по увековечению памяти Небесной Сотни
В Стамбуле состоялась литургия по увековечению памяти Небесной Сотни
Десна убедительно обыграла Арсенал-Киев в матче УПЛ
Десна убедительно обыграла Арсенал-Киев в матче УПЛ
Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России
Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России

Супруга президента призывает женщин проходить профилактические медосмотры

Супруга президента призывает женщин проходить профилактические медосмотры
11:41 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Супруга президента Украины Марина Порошенко обратилась к женщинам с призывом своевременно проходить медицинские осмотры в целях профилактики.

Супруга Президента Марина Порошенко открыла в Червонограде Львовской области инклюзивно-ресурсный центр и ознакомилась с результатами работы проекта "Онкопревенция и современные противоопухолевые технологии". Об этом сообщил Петр Порошенко в Facebook.

"Сегодня супруга открыла Червоноградский инклюзивно-ресурсный центр, созданный по проекту Фонда Порошенко", - говорится в сообщении.

Также глава государства подчеркнул, что в Украине ежегодно выявляют 160-170 тыс. больных раком, но шансы на выздоровление увеличиваются, если болезнь удается обнаружить на ранних стадиях.

"Именно на это направлен проект "Онкопревенция и современные противоопухолевые технологии", с результатами работы которого ознакомилась Марина во Львове. В процессе реализации проекта уже удалось добиться улучшения диагностики на ранней стадии рака от 30% и в некоторых случаях даже до 75%. Обсуждая актуальность предупреждения рака, первая леди обратилась к женщинам Украины с призывом своевременно проходить профилактические медицинские осмотры ", - рассказывает Порошенко.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже ни у кого в Украине не возникает мысли праздновать "23 февраля", и выразил поддержку тем, кто забыл, что это за день. По его словам, изменения в календаре ярко иллюстрируют, как меняется Украина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львовская область, Женщины, Петр Порошенко, Червоноград, Марина Порошенко, Инклюзивно-ресурсный центр, Предупреждение рака.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рева рассказал, у кого больше всего увеличатся пенсии с 1 марта
02 Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 На сайте президента зарегистрирована петиция о переименовании Донецкой области
04 Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
05 Евровидение 2019: объявлен победитель Нацотбора - MARUV
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцы назвали наиболее вероятного победителя на президентских выборах 2019
Украинцы назвали возможного победителя на выборах 2019
Рева рассказал, у кого больше всего увеличатся пенсии с 1 марта
Пенсии больше всего увеличатся у доярок и санитарок
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Магнитные бури в марте 2019 года: числа, симптомы, как избежать влияния
Магнитные бури в марте 2019 года: числа, симптомы, как избежать влияния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь