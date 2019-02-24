Супруга президента призывает женщин проходить профилактические медосмотры

Новости Украины: Супруга президента Украины Марина Порошенко обратилась к женщинам с призывом своевременно проходить медицинские осмотры в целях профилактики.

Супруга Президента Марина Порошенко открыла в Червонограде Львовской области инклюзивно-ресурсный центр и ознакомилась с результатами работы проекта "Онкопревенция и современные противоопухолевые технологии". Об этом сообщил Петр Порошенко в Facebook.

"Сегодня супруга открыла Червоноградский инклюзивно-ресурсный центр, созданный по проекту Фонда Порошенко", - говорится в сообщении.

Также глава государства подчеркнул, что в Украине ежегодно выявляют 160-170 тыс. больных раком, но шансы на выздоровление увеличиваются, если болезнь удается обнаружить на ранних стадиях.

"Именно на это направлен проект "Онкопревенция и современные противоопухолевые технологии", с результатами работы которого ознакомилась Марина во Львове. В процессе реализации проекта уже удалось добиться улучшения диагностики на ранней стадии рака от 30% и в некоторых случаях даже до 75%. Обсуждая актуальность предупреждения рака, первая леди обратилась к женщинам Украины с призывом своевременно проходить профилактические медицинские осмотры ", - рассказывает Порошенко.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже ни у кого в Украине не возникает мысли праздновать "23 февраля", и выразил поддержку тем, кто забыл, что это за день. По его словам, изменения в календаре ярко иллюстрируют, как меняется Украина.