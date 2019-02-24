На Донбассе погиб боец ВСУ, еще двое получили ранения

Новости Украины: Боец ВСУ погиб, еще двое ранены вследствие обстрелов боевиков с начала суток на Донбассе.

В период с 00.00 до 18.00 воскресенья, 24 февраля, боевики 12 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, при этом запрещенное минскими договоренностями вооружение во время этих обстрелов применялось также 12 раз с общим расходом 258 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения. Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. Потери противника уточняются", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что кроме запрещенного минскими договоренностями вооружения боевики в ходе обстрелов позиций ВСУ применяли вооружение боевых машин пехоты, зенитные установки, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял украинские опорные пункты: дважды - из минометов калибра 120мм и крупнокалиберных пулеметов, в дальнейшем - из автоматических станковых гранатометов - в районе н.п. Водяное; дважды – из минометов калибра 120мм и стрелкового оружия - вблизи с.Лебединское; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Павлополь; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у пос.Пески.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики также осуществили 6 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, ЗУ-23-22, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п.Новозвановка; из минометов калибра 120 мм - вблизи н.п. Золотое-4; из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП и ЗУ-23-22 - в районе н.п. Екатериновка; из минометов калибров 120 и 82 мм, а также вооружения БМП - вблизи н.п. Новоалександровка; из минометов калибра 120 мм - в районе н.п. Золотое-1.

"Также сегодня утром, примерно в 5.00, под минометные обстрелы оккупантов попали жилые застройки поселков Золотое и Новоалександровка. При этом полностью разрушены четыре жилых дома. Наличие пострадавших и характер разрушений уточняются украинской стороной СЦКК и правоохранителями", - добавили в пресс-центре штаба ООС.