Спасение туристов в Карпатах: Трое спасателей обратились в больницу

Новости Украины: В больницу обратились спасатели, участвовавшие в поиске потерявшихся в Карпатах туристов.

После проведения поисково-спасательной операции по поиску заблудившихся в Карпатах туристов, трое спасателей обратились в больницу за помощью, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"После проведения поисково-спасательных работ группы туристов, вблизи горы Поп Иван Верховинского района, трое спасателей Яворницкого ПРВ СПРЧ АРЗ СП обратились в больницу с предварительным диагнозом - обморожение верхних конечностей и лица. Пострадавшие направлены в Коломыйскую и Калушскую ЦРБ для установления окончательного диагноза и назначения курса лечения", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье.

Напомним, в Ивано-Франковской области продолжаются работы по спасению туристов. В сопровождении специалистов еще четверо людей сегодня сойдут к подножию горы Поп Иван.