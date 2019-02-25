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В Затоке Одесской области произошел крупный пожар на базах отдыха

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В Затоке Одесской области произошел крупный пожар на базах отдыха
12:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины: В ночь на понедельник в курортном поселке Затока произошел масштабный пожар на двух базах отдыха.

Сегодня в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области горели две базы отдыха.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 4:20 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории базы отдыха в поселке Затока. По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горят здания на базах отдыха "Черемшина" и "Надзбручча".

Как отмечается, сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке территории деревянными зданиями и отсутствием оборудованного места для сбора воды из Черного моря.

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Пожарные локализовали пожар в 06:45 и ликвидировали в 08:25 на площади 800 кв. м. В результате пожара огнем уничтожено 20 зданий: 16 - одноэтажных, три - двухэтажных и одно трехэтажное. Спасены 57 рядом расположенных зданий.

Напомним, сильный пожар произошел утром 22 февраля в четырехэтажном жилом доме №11 по Ришельевской улице.

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Одесса, Пожар, База отдыха, ГСЧС, Затока.
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