Мэра Херсона на сессии облили водой из-за переименования улицы в честь Гандзюк

Новости Украины: На сессии горсовета Херсона один их активистов, недовольный переименованием улицы в честь Екатерины Гандзюк. облил мэра Херсона Владимира Николаенко водой.

Полиция Херсонской области сообщила, что в понедельник, 25 февраля, на сессии горсовета Херсона один из недовольных решением о переименовании улицы в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк облил мэра Владимира Николаенко водой и бросил в него бутылку.

По факту происшествия полиция составила в отношении 27-летнего местного жителя протокол о мелком хулиганстве. начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, составленные административные материалы в ближайшее время будут направлены в суд.

Согласно закону, правонарушителю может грозить наказание в виде штрафа в размере от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 40 до 60 часов, исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

На сессии горсовета Херсона, которая проходила в пятницу, 22 февраля, депутаты проголосовали за переименование улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года и.о. управляющего делами исполнительного комитета городского совета, советника мэра, активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. В результате, у девушки ожогами было поражено 30% тела. Гандзюк провели несколько операций, но 4 ноября 2018 года скончалась.