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Плавучий космодром: в Херсоне планируют создать необычную платформу для запуска ракет

Плавучий космодром: в Херсоне планируют создать необычную платформу для запуска ракет
16:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Недавно общался с коллективом Херсонского государственного завода "Паллада", на котором изготавливают плавучие сооружения.

Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им.А.М.Макарова" (Днипро) инициирует создание в Украине плавучей платформы для запуска ракет. Об этом корреспонденту сообщил генеральный директор Государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" Сергей Войт.

"Украина не имеет собственного космодрома, хотя сам только "Южмаш" специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23-мя странами, в том числе Европы. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать её можно на Херсонщине", - сказал Войт.

Он сообщил, что недавно общался с коллективом Херсонского государственного завода "Паллада", на котором изготавливают плавучие сооружения (доки). Там готовы к сотрудничеству и партнерству.

"Наши инженеры искали варианты, рассматривали много вопросов. Необходимо все учитывать, ведь некоторые страны против того, чтобы над ними запускали ракеты. Совместно с Укроборонпромом мы решили сделать такую платформу на херсонском предприятии "Паллада", - объяснил гендиректор Южмаша.

 

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Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им.А.М.Макарова" (Днипро) создано в 1944 году. Предприятие считается одним из флагманов производства ракет-носителей и спутников в Украине, и это позволяет государству обеспечивать 8-10% пусковых услуг, которые предоставляются ежегодно международным компаниям.

В апреле 2017 года Южмаш подписал с компанией S7 Sea Launch Limited контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей серии "Зенит" для исследования и использования космоса в мирных целях в рамках международных программ "Морской старт" и "Наземный старт".

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Херсонская область, Херсон, Укроборонпром, Южмаш, Сергей Войт, Плавучая платформа для запуска ракет.
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