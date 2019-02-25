Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
Дело экс-главы Генштаба ВСУ: суд продолжил избрание меры пресечения
РФ утверждает, что украинские моряки полностью "довольны обследованием"
РФ утверждает, что украинские моряки полностью "довольны обследованием"
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе
Евровидение 2019: MARUV дала комментарий по поводу отказа от участия в песенном конкурсе

В Житомирской области зафиксировано 38 сообщений об избирательных нарушениях

В Житомирской области зафиксировано 38 сообщений об избирательных нарушениях
16:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Сообщения о правонарушениях поступают от рядовых жителей и представителей общественных организаций.

На Житомирщине полиция зарегистрировала 38 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Всего по состоянию на 25 февраля полицией Житомирщины зарегистрировали 38 сообщений, касающихся возможных нарушений избирательного законодательства. По результатам проверок полицейские составили 14 административных материалов по ч.2 ст. 212-13 (Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, осуществившем выпуск, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

По словам начальника ГУНП в Житомирской области Вячеслава Печененко, сообщения о правонарушениях поступают от рядовых жителей и представителей общественных организаций. В основном они касаются ненадлежащего размещения агитационных материалов или их повреждения.

Житомирский троллейбус протаранил Volkswagen: есть травмированные

В частности, одно из последних поступило относительно факта повреждения краской билборда одного из кандидатов в президенты.

С начала избирательной кампании сообщение о возможных нарушениях поступали в Житомирский отдел и районное отделение, Бердичевского, Коростенского, Коростышевского, Новоград-Волынского отделов, Емильчинского, Лугинского, Малинского, Овручского, Ружинского и Черняховского отделений полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Житомир, Полиция, Житомирская область, Национальная полиция Украины, Нацполиция, Вячеслав Печененко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В мае у украинцев может появиться дополнительный выходной
02 Весна приближается: мороз и снег постепенно уходят из Украины
03 Приметы и обряды на 25 февраля – День Алексея
04 Масленица 2019: приметы и гадания по блинам
05 Украинским пенсионерам выплатят по 2410 гривень компенсации: детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко уверен,что без НАТО и ЕС Украине невозможно гарантировать мир
Порошенко уверен,что без НАТО и ЕС Украине невозможно гарантировать мир
Состоялась встреча вице-президента США с Гуайдо в Колумбии
Состоялась встреча вице-президента США с Гуайдо в Колумбии
Укртрансбезопасность поделилась своими достижениями за прошлый год
Укртрансбезопасность поделилась своими достижениями за прошлый год
Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь