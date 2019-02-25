В Житомирской области зафиксировано 38 сообщений об избирательных нарушениях

Новости Украины: Сообщения о правонарушениях поступают от рядовых жителей и представителей общественных организаций.

На Житомирщине полиция зарегистрировала 38 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Всего по состоянию на 25 февраля полицией Житомирщины зарегистрировали 38 сообщений, касающихся возможных нарушений избирательного законодательства. По результатам проверок полицейские составили 14 административных материалов по ч.2 ст. 212-13 (Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, осуществившем выпуск, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

По словам начальника ГУНП в Житомирской области Вячеслава Печененко, сообщения о правонарушениях поступают от рядовых жителей и представителей общественных организаций. В основном они касаются ненадлежащего размещения агитационных материалов или их повреждения.

В частности, одно из последних поступило относительно факта повреждения краской билборда одного из кандидатов в президенты.

С начала избирательной кампании сообщение о возможных нарушениях поступали в Житомирский отдел и районное отделение, Бердичевского, Коростенского, Коростышевского, Новоград-Волынского отделов, Емильчинского, Лугинского, Малинского, Овручского, Ружинского и Черняховского отделений полиции.